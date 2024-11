Stabilizzazioni, precedenza comunicabile in anticipo

Il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato nelle future assunzioni a tempo indeterminato è un istituto molto difficile da gestire, sul piano concreto, per via delle diverse sfumature interpretative che la legge, nell’affermare il principio in termini esclusivamente generali, ha omesso di chiarire, lasciando agli operatori il difficile compito di fare delle scelte.

Una criticità interpretativa riportata al centro dell’attenzione dalla sentenza della Corte di cassazione 19348/2024 depositata...