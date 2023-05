Startup Innovative: due milioni di euro per il bonus energia 2023 di Maurizio Maraglino Misciagna

Un emendamento al decreto Bollette dispone nuovi incentivi a favore di startup innovative che realizzano progetti in tema di sostenibilità ambientale. Ecco come funzionano e le modalità di accesso

Arriva una dote di circa due milioni di euro, per il 2023, per riconoscere alle start up innovative che si occupano di ambiente, energie rinnovabili e sanità un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito di imposta è stato istituito con un emendamento al decreto Bollette (Dl 34/2023), approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera .Il credito d’imposta a favore delle start up innovative per attività di ricerca e sviluppo volta a soluzioni innovative...