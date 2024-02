Stesso contratto ai lavoratori che svolgono attività uguali

Ai lavoratori della stessa impresa, che sono adibiti alle medesime attività, non possono essere applicati contratti collettivi diversi. I lavoratori che svolgono mansioni riconducibili alla stessa attività produttiva, in altre parole, devono essere inquadrati sulla base dello stesso contratto collettivo. Il datore di lavoro ha la facoltà di applicare contratti collettivi diversi ai suoi dipendenti solo nel caso in cui essi siano adibiti ad attività distinte, le quali presentino carattere autonomo...

