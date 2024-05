Stock ricorsi amministrativi Inps abbattuto di un terzo

«Dal 2021 al 2023 la giacenza iniziale annua di ricorsi amministrativi si è ridotta da poco più di 27mila a meno di 19mila. Significa che in un triennio è diminuita di più di un terzo: è un dato importantissimo nonostante il pervenuto annuo si mantenga elevato, con in media circa 16mila. Ogni anno sono stati gestiti circa 20mila ricorsi, l’anno scorso 23,5mila». In occasione di un evento a cura del’Ancl svoltosi nell’ambito del Festival del lavoro, Antonio Pone, direttore centrale Entrate Inps, ha...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi