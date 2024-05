Stranieri: ripartite ulteriori quote d’ingresso per gli anni 2023 e 2024

Il Ministero del lavoro, con la nota 1493 del 15 maggio 2024, tenuto conto delle richieste pervenute dagli sportelli Unici per l’immigrazione, ha provveduto a ripartire nuovamente tra le Regioni e le Province autonome le quote d’ingresso destinate ai lavoratori non comunitari, fissate dal Dpcm 27 settembre 2023 per il triennio 2023-2025.

Il Decreto...