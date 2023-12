Stretta sulle compensazioni di crediti Inps e Inail dal 2024

Il comma 10 dell’articolo 23 della bozza della Legge di bilancio per il 2024 incide sulle tempistiche di compensazione dei crediti contributivi e assicurativi, spostando in avanti il momento in cui gli stessi potranno essere fruiti, presumibilmente per consentire agli istituti intestatari del credito di verificarne anticipatamente la loro genuinità, onde evitare successivi recuperi laddove si verificassero delle irregolarità.

Si tratta di un intervento che modifica l’articolo 17 del Dlgs 241/97, recentemente...