Strumenti di difesa avverso il verbale unico

Tra i contenuti obbligatori del verbale unico vi è anche l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui proporre ricorso. Dal verbale unico, infatti, deve risultare la possibilità di presentare scritti difensivi e di fare ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, ove sia contestata la sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro. Non essendo possibile un'impugnativa multipla del verbale unico, il termine entro cui vanno attivati gli strumenti di difesa è unico, da individuare in base alla tipologia delle violazioni contestate.