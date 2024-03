Superminimo assorbibile: il caso del Ccnl terziario, distribuzione e servizi

[2] Si veda la sentenza Trib. Milano, Sez. Lav. 19/03/2015, n. 825, per la quale ha rilievo dirimente, per la mancata formazione di un uso aziendale l’inserimento nei singoli contratti individuali di una “clausola del seguente tenore: “Il superminimo assorbibile, essendo versato anche in acconto, potrà essere oggetto di assorbimento nel caso di variazione del minimo tabellare nonché per ogni altro titolo, fatte salve le previsioni inderogabili di legge di contratto”. Tale pattuizione ha mantenuto, nella sfera del datore di lavoro, la discrezionalità di avvalersi dell’assorbimento, con il solo limite del manifestarsi del presupposto della variazione del minimo tabellare”.