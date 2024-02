Tassazione dell’abitazione messa a disposizione del dipendente

La domanda

Si chiede se una società può firmare un contratto di locazione a favore dei propri dipendenti che vengono a lavorare dall’estero in Italia e se tale somma pagata per ospitare i propri dipendenti (contratto di lungo termine) possa essere considerata quale un reddito imponibile ai fini Irpef per il dipendente ed una somma imponibile ai fini Inps. Esistono altre forme oltre il FB e le trasferte per concedere somme ai lavoratori senza che siano assoggettabili ai fini Inpsed Irpef?