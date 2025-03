Tassazione della monetizzazione delle ore di Banca ore: ordinaria o separata

La domanda Un’azienda decide di monetizzare 600 ore accumulate in banca ore. Il pagamento avviene in unica soluzione nell’anno e applicando la tassazione ordinaria per i lavoratori scatta l’aliquota allo scaglione superiore che li accompagnerà fino alla fine dell’anno. Riferendosi le ore monetizzate ad un accantonamento relativo ad anni precedenti è possibile prendere in considerazione l’applicazione dell’aliquota a tassazione separata (art. 17 TUIR)?

La monetizzazione delle ore accumulate in banca ore può comportare un incremento del reddito imponibile del lavoratore, con il conseguente rischio di una tassazione più elevata. Un aspetto fondamentale da valutare è se tali somme possano essere assoggettate alla tassazione separata prevista dall’art. 17 del TUIR, che si applica ai redditi percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, o se debbano essere assoggettate alla ...