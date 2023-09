Tassazione rimborso spese di viaggio e lavoro autonomo di Salvatore Servidio

Link utili Cassazione 26396/2023 Sezione Tributaria

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 settembre 2023, numero 26396, afferma sostanzialmente che ai fini fiscali assumono funzione risarcitoria e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa.

La fattispecie riguarda una controversia di impugnazione del diniego di rimborso Iperf, relativo alle somme per le spese di viaggio sostenute da un medico specialista...