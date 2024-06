Tempi di guida e cronotachigrafo, esenti i veicoli per raccolta e smaltimento rifiuti

[2] La disposizione dell’art. 13, si trova, giustappunto, nell’ambito del CAPO IV, rubricato “Deroghe” (artt. 11-15). Si sottolinea, peraltro, come l’esenzione dal rispetto dei tempi di guida e dal tachigrafo, non comporti il venir meno del rispetto della restante disciplina in materia di orario di lavoro; sia quella di cui al D. Lgs. n. 234/2007 (di attuazione della Direttiva CE 2002/15), specifica per il personale viaggiante; sia quella di cui alla disciplina generale in tema di orario di lavoro, ex D. Lgs. n. 66/2003, applicabile in via residuale anche ai lavoratori mobili; sia, infine, quella contrattuale contenuta nei CCNL di settore. Cfr. C. Infriccioli - F. Paesani, Tempi di guida e cronotachigrafo: esenzione per raccolta e trasporto latte, in Guida al Lavoro, n. 23/2021, 38 ss.