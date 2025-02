Termine di invio delle giustificazioni del lavoratore nel procedimento disciplinare

[1] Con la sentenza n. 32607 del 17.12.2018, la SC definiva la seguente massima di diritto: ‘' Nel caso in esame è stato pertanto annullato un licenziamento disciplinare intimato senza tener conto delle giustificazioni pervenute al datore di lavoro dopo cinque giorni dalla contestazione, ma inviate con raccomandata r.r. prima di tale termine. La Corte interpreta al riguardo il C.C.N.L. applicato (Poste italiane) per enunciare il principio di cui alla massima, ma allarga altresì lo sguardo ai principi generali e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, per concludere nel senso che questi e quella conducono a conseguenze analoghe, particolarmente evidenti in un caso, come quello in esame, in cui le giustificazioni "tardive" erano comunque pervenute alla società prima dell'adozione del procedimento disciplinare.''