Ticket di licenziamento, il calcolo per il 2024

I caratteri essenziali del cd. ticket di licenziamento - istituito più di dieci anni fa dalla legge Fornero – e la rivalutazione 2024 del massimale Naspi utile per il calcolo dello stesso ticket



L’Inps, con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 torna a trattare il tema della contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto nel 2012 dalla Legge Fornero (art. 2, commi da 31 a 35, legge n. 92/2012).

In particolare, l’Istituto si concentra sulla rivalutazione del massimale NASpI fissato per l’anno 2024, punto di riferimento per il calcolo del ticket di licenziamento.

L’occasione che fornisce l’INPS è utile per riassumere i caratteri...