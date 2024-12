Trattamento economico dei dipendenti regionali addetti agli organi di governo

La Corte costituzionale conferma che a seguito dell'emanazione del D.L. n. 44/2023 la legge regionale può disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici

La Consulta, con la sentenza n. 185 depositata il 26 novembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge della Regione Toscana n. 1/2009 («testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico; nonché...