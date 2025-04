Travel Risk Management, così le imprese possono far viaggiare i dipendenti in modo sicuro

Oggi le aziende hanno un nuovo, importante standard di riferimento per far viaggiare i propri dipendenti in sicurezza: il “Documento di Orientamento Professionale per il medico competente: aspetti pratico-gestionali del lavoratore all’estero”, pubblicato a inizio anno sul sito della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Il documento raccoglie una serie di linee guida ispirate agli standard internazionali stabiliti dalla ISO 31030:2021 sul Travel Risk Management e fornisce indicazioni pratiche ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi