Tredicesima mensilità: le ultime regole per il calcolo del bonus natalizio

La indennità una tantum prevista dal decreto legge Omnibus, da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità, è stata recentemente sottoposta ad un sostanziale restyling.

Come si ricorderà l'art. 2-bis del D.L. 113/2024 (cd. Ominibus), introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto la erogazione di un bonus (ormai comunemente noto come "Bonus Natale o natalizio") ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti e da erogare, secondo quanto esplicitamente previsto dal comma 4, "unitamente alla tredicesima mensilità". Il comma 1 dell'art. 2, D.L. 167/2024, attualmente all'esame delle aule parlamentari per la conversione, ha modificato la relativa...