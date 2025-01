Turismo, Trattamento Integrativo Speciale anche per il 2025

Anche nel 2025, i lavoratori del settore turistico potranno beneficiare in busta paga di un trattamento extra, legato alle prestazioni notturne e straordinarie festive.

L’incentivo, apparso per la prima volta nello scenario normativo ad opera dell’art. 39-bis del D.L. 48/2023 e reiterato dall’art. 1, commi 21-25, della Legge 213/2023, sarà disponibile per i lavoratori del settore turistico anche nell’anno 2025. L’obiettivo del Legislatore è di sostenere l’occupazione in tale comparto ove i datori ...