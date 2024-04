Tutti i numeri per il 2024 - Addizionali regionali all’Irpef

Addizionali regionali all’Irpef in vigore dall’1.1 2023

Per i nuovi valori 2024 le Regioni hanno tempo (al fine di adeguarsi ai nuovi scaglioni di reddito) fino al 15.4.2024 per l’adozione delle relative deliberare e hanno tempo fino al 13.5.2024 per inserire i corrispondenti valori nel portale del federalismo fiscale (art. 2, D. Lgs. 216/2023). Per conoscere i nuovi valori 2024 si rinvia quindi ai siti istituzionali dell’Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze.

In attesa si applicano le aliquote di seguito riportate.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF: ALIQUOTE IN VIGORE DALL’1.1.2023 (Regioni in ordine alfabetico)