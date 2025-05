Unilav settore lavoro sportivo professionista

La domanda Per il lavoratore sportivo tesserato nel settore professionistico è prevista la comunicazione obbligatoria Unilav di assunzione e la stessa va trasmessa preventivamente o come nel caso del settore dilettantistico entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro?

Per i lavoratori sportivi tesserati nel settore professionistico, trova applicazione la normativa generale in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni relative alle comunicazioni obbligatorie di assunzione (modello UNILAV), disciplinate dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996.

In base a tale disposizione, la comunicazione UNILAV deve essere trasmessa in via preventiva, ossia entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività lavorativa. Pertanto...