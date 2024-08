Violenze e molestie nei luoghi di lavoro, prevenzione stress lavoro correlato e certificazione parità di genere

La valutazione del rischio dello stress lavoro correlato è oggi strettamente connessa a quella del rischio di violenze e molestie (rischio lavorativo a tutti gli effetti), soprattutto nei contesti produttivi di forte esposizione con l'utenza. La Regione Lombardia si è già mossa per definire nuovi criteri di piani mirati che tengano conto di questo collegamento, che le ATS stanno attuando nel corso di questo anno, accanto ad una attività di sorveglianza e controllo. Parimenti, senza valutazione del rischio violenza, non ci può essere certificazione dell'impresa interessata per la parità di genere.