Welfare aziendale, rimborso utenze domestiche. di Gianfranco Nobis









La domanda Si chiede come funziona entro il limite complessivo di euro 3.000 il valore dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche come energia - gas -,acqua, nel cedolino paga. Es. il dipendente ci chiede nel rispetto della legge il rimborso di 3.000 e noi lo indichiamo nel LUL? e se si in che modo?

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a definire le modalità di funzionamento del rimborso delle spese per utenze, unitamente all’elevazione del tetto dei fringe benefit a € 3.000 a favore dei lavoratori che abbiano figli a carico attraverso la Circolare n.23/E del 1° agosto 2023.

Nel caso si intenda attivare tale previsione, il Decreto Legge 40/2023, richiede che il datore di lavoro dia informativa alle rappresentanze sindacali unitarie entro l’anno di riferimento. Dal punto vista soggettivo, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro con apposita comunicazione scritta il codice fiscale dei figli che per l’anno 2023 siano considerabili fiscalmente a carico, con onere di comunicare eventuali variazioni.

Il datore di lavoro può riconoscere tali somme su base collettiva, con regolamento o accordo sindacale, oppure “ad personam” rimborsando gli oneri solo ad alcuni lavoratori.

Il lavoratore, in base a quanto stabilito, potrà quindi effettuare richiesta di rimborso al datore di lavoro e ricevere la somma attraverso una specifica voce da indicare all’interno del libro unico del lavoro. In generale, il datore è comunque tenuto a conservare la documentazione che dimostri la erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute per il servizio idrico integrato, l’energia elettrica ed il gas naturale. L’azienda può scegliere eventualmente di appoggiarsi ad un Provider di servizi Welfare, in modo da delegare la gestione delle richieste di rimborso ( scelta consigliabile se si intende effettuare un riconoscimento su base collettiva). Le somme rimborsate andranno poi rappresentate all’interno della certificazione unica in riferimento alle somme ed i valori che hanno concorso alla formazione del detto dei Fringe ( punto 474)