Whistleblowing, caratteristiche e obiettivi

[1] Per brevità, nelle successive citazioni del testo e delle note, il d.lgs. n. 24/2023 sarà indicato come il “decreto”, la direttiva 2019/1937 come la “direttiva”, e le linee guida emanate dall’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come le “linee guida ANAC”.