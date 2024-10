Workshop n. 1 - Authority e diritto del lavoro

Nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e di garanzia, le Autorità esercitano altresì poteri che si avvicinano molto a quelli di tipo giurisdizionale

Chi sono le Authority ovvero le Autorità amministrative indipendenti?

La Treccani ne fornisce una definizione molto generica: propriamente, si tratta di organismi, in posizione di autonomia rispetto al potere politico ed economico, con compiti di garanzia e di vigilanza per la tutela di interessi collettivi o diffusi, in settori nei quali più intense sono le esigenze d'imparzialità e di trasparenza.

L'indipendenza delle Authority è assicurata sia attraverso le modalità di nomina, sia attraverso l'attribuzione di autonomia

funzionale, contabile e finanziaria.

