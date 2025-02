Agenzie di assicurazione - Unapass/Anapa

Le parti sociali hanno sottoscritto il Ccnl per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera aderenti ad Unapass/Anapa

In data 13 gennaio 2025 tra Anapa, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti di agenzie di assicurazione in gestione libera, scaduto lo scorso 30 giugno 2020.

Decorrenza e durata

La decorrenza coincide con la data di stipula del presente contratto, mentre la data di scadenza è fissata al 30 giugno 2026, sia per la parte normativa che per quella economica.

Strumenti contrattuali e gestione del contratto

Il contratto in commento, oltre ad ampliare l'ambito operativo dell'ente bilaterale, modifica gli importi e le percentuali...