Agevolazione contributiva under 30, portabilità presso altri datori

La domanda Un dipendente under 30 che non ha avuto mai rapporti a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa viene assunto a tempo indeterminato a con agevolazione legge 205/2017. Il rapporto dura per 12 mesi e poi il rapporto cessa. Il medesimo dipendente viene riassunto da altro datore sempre con agevolazione ex legge 205/2017 utilizzando la portabilità della agevolazione (articolo 1, comma 103 legge 205 17e Inps, circolare 40/2018). Il dipendente viene, poi, licenziato dal secondo datore per motivi economici al termine del quinto mese con restituzione della agevolazione per i 5mesi. Nel caso di riassunzione da parte di un altro datore (terzo datore), lo stesso può fruire della portabilità della agevolazione per 24 mesi (36 mesi meno agevolazione fruita dal primo datore di lavoro) o per 19 mesi (36mesi meno agevolazione fruita dal primo datore meno il periodo revocato al secondo 2 datore)?

Nel caso del quesito il primo datore di lavoro ha assunto un under 30 che non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato e fruisce legittimamente della agevolazione ex legge 205/2017 per 12 mesi. Il secondo datore di lavoro che riassume il dipendente utilizza la portabilità della agevolazione (fruizione della agevolazione per il periodo residuo a prescindere dalla età anagrafica del dipendente), ma avendo licenziato lo stesso per motivi economici (vedi licenziamento per giustificato motivo oggettivo...