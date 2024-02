Agevolazioni all’assunzione 2024 e costo del lavoro

Quanto costa al datore di lavoro assumere un giovane o una donna nel 2024? La mappa delle agevolazioni tra grandi assenti e nuove presenze



Questo non è un paese per giovani. Nel 2024 nemmeno in termini agevolativi (più o meno).

L’inizio del 2024 è stato caratterizzato, tra le molteplici novità introdotte dalla legge di Bilancio n. 213 del 2023, anche da una significativa modifica “per sottrazione”. Non sono infatti state prorogate una serie di agevolazioni all’assunzione che, a partire dal periodo pandemico, erano entrate quasi “strutturalmente” all’interno del nostro ordinamento. La mente rifugge alle agevolazioni c.d “under 36” oppure...