Agevolazioni per i co.co.co. amministrativi dopo il Dlgs 120/2023 di Beatrice Passerini









La domanda Alla luce dell'ultimo decreto correttivo bis 120/2023 sulla gestione del lavoro sportivo che esclude dalle semplificazioni i rapporti cococo amministrativi, si richiede se per gli stessi restano in vigore le agevolazioni previdenziali e fiscali previste per i cococo sportivi, ovvero i limiti di esenzione previdenziale fino a 5000 e fiscalmente di 15000

Le indicazioni per la corretta gestione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono contenute nell'art. 37 del D.lgs. 36/2022, così come modificato dal D.lgs. 120/2023 (correttivo bis).

Si conferma che i collaboratori amministrativo-gestionali sono esclusi dal cluster dei lavoratori sportivi; tuttavia, permane per loro il trattamento agevolato previdenziale e fiscale (ma non assicurativo come si dirà di seguito).

Nello specifico, ai commi 3, ...