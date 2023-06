Aggiornate le Tabelle ANF dal primo luglio 2023 di Gianfranco Nobis

Con la circolare 55 del 9 giugno 2023 l’Inps ha provveduto a pubblicare i valori di Assegno per il nucleo familiare da corrispondere nel periodo fino al 30 giugno 2024

Con la circolare 55 del 9 giugno 2023 l’Inps ha provveduto a pubblicare i valori di Assegno per il nucleo familiare da corrispondere nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, relativamente ai nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Come noto infatti, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale ha abrogato la prestazione di Assegno per il nucleo familiare, ma limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili.

