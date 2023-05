Alternanza scuola lavoro, valutazione dei rischi ad hoc di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza









Maggiore sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento, con nuovi obblighi per le imprese che aderiscono al programma.

La novità è stata introdotta dall’articolo 17 del decreto legge 48/2023 (decreto Lavoro), il quale, modificando l’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), ha stabilito che le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro devono integrare il loro ...