Anche le conciliazioni in modalità telematica

Anche le conciliazioni cosiddette sindacali delle controversie di lavoro potranno essere svolte in modalità telematica al pari della negoziazione assistita. La novità, che rappresenta una vera, e concreta, semplificazione procedurale dell’amministrazione giudiziaria, è contenuta in due emendamenti della maggioranza al Collegato Lavoro ora all’esame della commissione Lavoro della Camera, presieduta da Walter Rizzetto (il primo emendamento è a firma di Chiara Tenerini, Fi, il secondo vede come primo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi