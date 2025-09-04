Anf, il requisito reddituale va sempre dimostrato
L’assegno può essere erogato solo se si dimostra che il reddito da lavoro dipendente o pensione è pari almeno al 7% del totale della famiglia
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ha come presupposto la contemporanea sussistenza di due requisiti, entrambi con prova a carico del richiedente: l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa e il raggiungimento del requisito reddituale pari ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione (24032/2025 del 27 agosto), nell’esaminare la peculiare vicenda di uno straniero soggiornante di lungo periodo, che si è visto rigettare la...
