Contenzioso

Anf, il requisito reddituale va sempre dimostrato

L’assegno può essere erogato solo se si dimostra che il reddito da lavoro dipendente o pensione è pari almeno al 7% del totale della famiglia

di Valeria Zeppilli

L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ha come presupposto la contemporanea sussistenza di due requisiti, entrambi con prova a carico del richiedente: l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa e il raggiungimento del requisito reddituale pari ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione (24032/2025 del 27 agosto), nell’esaminare la peculiare vicenda di uno straniero soggiornante di lungo periodo, che si è visto rigettare la...

