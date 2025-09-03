Imponibili le spese sostenute dall’azienda per i trasfertisti
L’agevolazione al 50% delle relative indennità esclude l’applicabilità delle disposizioni per le trasferte
Operando l’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle relative indennità e maggiorazioni, al trasfertista non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né i rimborsi spese esenti. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24148/2025 del 28 agosto.
Una società ha impugnato la sentenza con cui è stato rigettato il ricorso per accertamento...
Correlati
Sezione Lavoro