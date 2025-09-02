Danno economico se il demansionamento fa perdere la maggiorazione in busta paga
Accolto il ricorso di un dipendente che per anni ha lavorato di notte, con relativa indennità, e poi è stato spostato al turno diurno
Se il demansionamento comporta la perdita del lavoro notturno e delle relative maggiorazioni, non si può negare il risarcimento del danno patrimoniale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione (ordinanza 22636/2025), che ha accolto il ricorso di un lavoratore contro la decisione della Corte d’appello dell’Aquila, la quale aveva affermato un principio opposto, rilevando che, senza il concreto “disagio” dell’aver effettuato lavoro notturno, non poteva essere riconosciuto alcun risarcimento. La ...
