Ape sociale accessibile senza Naspi solo se per quest’ultima non si hanno i requisiti

La preventiva fruizione della Naspi non è obbligatoria per accedere all’Ape sociale, ma solo se non si hanno i requisiti per beneficiare dell’indennità di disoccupazione. Con la sentenza 7846/2025 la Cassazione torna a occuparsi delle condizioni di accesso all’Ape sociale indicate dall’articolo 1, comma 179, lettera a, della legge 232/2016, già oggetto della sentenza 24950/2024.

In base alla disposizione normativa l’anticipo pensionistico è riconosciuto a chi si ritrova senza impiego a seguito di «...