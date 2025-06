Dimissioni presunte, nuove norme e nuovi interrogativi

Lavoro (rapporto di) – Assenza ingiustificata del lavoratore - Iniziata prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 legge n. 203/2024 – Risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore prevista da tale norma di legge – InfondatezzaLavoro (rapporto di) – Erronea applicazione dell'art. 19 legge n. 203/2024 e della conseguente attribuibilità della volontà di recedere al lavoratore – Conseguenze – Licenziamento per facta concludentia – Diritto alla reintegrazione ex art. 2 co. 1 e 2 d. lgs n. 23/2015 – Sussiste Tribunale di Trento 5 giugno 2025 - Giud. Flaim



In virtù del recetto principio "tempus regit actum" e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la legge non può avere effetto retroattivo, potendo disporre solo per l'avvenire. Ne discende che i giorni di assenza ingiustificata che valgono ad integrare la fattispecie di cui all'art. 19 legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) – che ha modificato in parte qua l'art. 26 del d. lgs. n. 14 settembre 2015 n. 151, introducendo il comma 7 bis - devono maturare nel periodo successivo alla vigenza della nuova normativa, dunque prescindendo da quanto verificatosi in epoca precedente (fattispecie in cui, a fronte della normativa di riferimento - entrata in vigore in data 12 gennaio 2025 -, il datore di lavoro aveva tenuto conto di assenze precedenti dando avvio alla procedura ex art. 19 della detta norma di legge in data 13 gennaio 2025. Il Tribunale ha ritenuto che detta procedura non fosse conforme a legge e che, pertanto, nessuna risoluzione del rapporto potesse essere addebitata alla lavoratrice ricorrente).

Qualora il datore di lavoro abbia illegittimamente posto in essere una procedura ex art. 19 legge n. 203/2024, addebitando alla lavoratrice una invece inesistente volontà risolutiva del rapporto di lavoro, deve ritenersi che lo stesso rapporto si sia concluso in ragione di un licenziamento per facta concludentia, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 co. 1 e 2 del d. lgs. n. 23/2015.