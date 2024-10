Ape sociale, in sette anni 113mila beneficiari

Oltre 113.800 domande accolte sulle 165.890 presentate. È il bilancio dell’Ape sociale nei suoi primi sette anni di vita, ovvero nel periodo compreso che va dal 2017 a tutto il 2023. La fotografia è stata scattata dall’Inps nell’ultimo rapporto annuale e arriva proprio nel momento in cui il governo sta per dare con la manovra economica attesa a metà ottobre, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, il via libera a un’ulteriore proroga almeno per il 2025 all’anticipo pensionistico. Che non è altro ...

