Appalto: come cambia l’apparato sanzionatorio dopo il decreto Pnrr

Rivisto il trattamento economico e normativo riservato ai dipendenti e le conseguenze nelle ipotesi illecite e fraudolente

La legge 29 aprile 2024 n. 56, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 aprile, ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra le principali novità in materia di lavoro si annoverano l’introduzione di specifici obblighi a carico dei datori di lavoro coinvolti in appalti e subappalti rispetto al trattamento da riservare ai propri dipendenti ed una sostanziale revisione...