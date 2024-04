Assunzioni agevolate 2024 - Over 50 disoccupati e donne prive di regolare impiego retribuito

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di uomini e donne disoccupati con almeno 50 anni di età e di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito

Normativa di riferimento

La Legge 92/2012 ha introdotto un’importante agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumano, anche a tempo determinato, disoccupati over 50 e donne prive di lavoro retribuito. Tale beneficio è stato fortemente potenziato dalla L. 178/2020 (art. 1, co. 16) a favore delle donne. Infatti, la predetta disposizione prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, co. da 9 a 11, Legge 28 giugno...