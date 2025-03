Autoferrotranvieri: firmato l’accordo e revocato lo sciopero del 1° aprile

In data 20 marzo 2025 Agens, Anav, Asstra, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna hanno firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità TPL) rendendo efficace il testo dell’intesa dell’11 dicembre 2024. In conseguenza del raggiungimento dell’accordo le organizzazioni sindacali dichiarano revocato lo sciopero del 1°aprile 2025.

Aumenti contrattuali ed EDR

Le Parti prevedono l’erogazione di un incremento retributivo a titolo di aumento contrattuale che risulta complessivamente...