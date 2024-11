Autotrasporto, le nuove modalità di raccolta dati sulle infrazioni

[2] Il REN, com'è noto, è il "registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) 1071/2009" (art. 2, co. 1, lett. c), del DM 25/9/2024).

[3] Il D. Lgs. n. 144/2008, nel recepire la direttiva 2006/22/CE, ha rinnovato il sistema dei controlli sui tempi di guida, di interruzione e di riposo, riscrivendo le regole in precedenza dettate dall'abrogato Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12 luglio 1995, in maniera più consona al mutato quadro normativo e tecnico dei trasporti su strada.

[5] In merito si richiamano, C. Infriccioli - F. Paesani, Autotrasporto: infrazioni gravi e fattori di rischio delle imprese, GL, n. 24/2022, 22 ss.

[9] Ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'art. 4 del DM, "Con decreto della direzione generale per la motorizzazione, d'intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di accesso all'applicativo, nonché la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1", sempre e comunque, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (comma 3).