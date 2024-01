Azienda artigiana, limite dipendenti

La domanda Un nostro cliente ha raggiunto il limite massimo di dipendenti per rientrare nel ramo artigiano. Nel caso di assunzione di una nuova dipendente in sostituzione maternità, questa va a computarsi nel calcolo per il limite dimensionale o è escluso?

I limiti dimensionali entro i quali un’azienda può essere considerata artigiana sono stabiliti dall’articolo 4 della legge n.443 dell’8 agosto 1985.

Tale norma non fa alcun riferimento a come considerare i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, né gli eventuali assunti in sostituzione.

Tuttavia, in tutte le situazioni in cui è necessario calcolare la consistenza del personale, il sostituito o il sostituto si calcolano in alternativa l’uno all’altro; pertanto, nel caso prospettato...