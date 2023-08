Buoni pasto, auto, prestiti agevolati: è ampia la platea di fringe benefit esenti da imposte e contributi di Stefano Vignoli

Soglia a 3mila euro anche con un solo figlio

La non imponibilità fino a 3mila euro per i lavoratori con figli a carico offre alle aziende l’opportunità di inserire nei propri piani di welfare un ventaglio variegato di beni e servizi









Anche per il 2023, il valore dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito viene elevato da 258,23 euro a 3mila euro, anche se solo per i lavoratori con figli a carico (Dl 48/2023, articolo 40).

Il mondo dei fringe benefit che beneficiano di detassazione totale o parziale è variegato e non include soltanto buoni pasto e le auto in uso promiscuo: per il 2023, un posto di primo piano è nuovamente previsto per beni, servizi o rimborsi di utenze, non imponibili per i lavoratori con figli ...