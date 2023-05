Calcolo numero di assunzioni a tempo determinato di Gianfranco Nobis

Una ditta che utilizza due c.c.n.l., perchè svolge attività diverse, come si deve comportare per il calcolo dei dipendenti da assumere con contratto d lavoro a tempo determinato. I lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 vanno conteggiati complessivamente al 01/01 o vanno conteggiati separatamente in base al c.c.n.l. a loro applicato? Inoltre si possono rispettare separatamente eventuali deroghe ai limiti quantitativi previsti dal c.c.n.l.?









Il comma 1 articolo 23 del D.lgs. 81/2015 provvede a normare i limiti di "contingentamento" in merito all'attivazione di rapporti di lavoro a termine, rapportandone l'utilizzo in base al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. L'attuale limite, fissato nel 20% dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sopra, opera tuttavia solo in modo residuale, in quanto la stessa norma delega apertamente alla contrattazione collettiva la disciplina dei limiti...