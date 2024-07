Ccnl Calzature industria, tutte le novità dal 1° agosto

In busta paga dal 1° agosto 2024 la prima tranche di aumenti retributivi

È stata siglata in data 17 luglio 2024 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori del settore calzaturiero. Il rinnovo, che ha vigenza dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2026, interesserà circa 4mila aziende per un totale di circa 75mila dipendenti coinvolti. La firma sull'accordo arriva dopo una trattativa durata 7 mesi, giungendo così ad un "risultato molto soddisfacente in un momento particolare della vita del settore", come comunicato dai...