Ccnl Cinematografi

Le parti sociali hanno siglato l'accordo per il rinnovo del Ccnl dell'Esercizio Cinematografico e Cinema Teatrale

In data 23 gennaio 2025 tra Anec, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli esercizi cinematografici e del cinema teatrale.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026.

Aumento contrattuale

Le Parti definiscono un aumento complessivo della parte economica pari al 16,90 per cento. Tale accordo si affianca a quello straordinario sottoscritto nel maggio 2023 con il quale era stato sanato il periodo 2020 – 2022 con ...