Ccnl Giocattoli, modellismo (industria) - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo e articoli di puericultura. Previste novità per: minimi, elemento di garanzia retributiva (EGR), formazione continua, apprendistato, contratto a termine, pari opportunità, flessibilità, lavoro a turni, aspettativa per terapie di fecondazione assistita, congedi parentali, congedi per donne vittime di violenza di genere, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa