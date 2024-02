Ccnl Grafici, editoriali industria

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini



In data 19 dicembre 2023 tra Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici – Assografici, Associazione Italiana Editori-AIE, Associazione Nazionale Editoria di Settore-Anes, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per rinnovo del CCNL Grafici Editori per i dipendenti di aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre da gennaio 2024 ed ha durata triennale.

Sfera di applicazione e nuovi profili

Viene...