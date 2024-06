Ccnl Metalmeccanici (cooperative)

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per l'adeguamento di minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità, dal 1° giugno 2024, sulla base dei valori dell'Ipca, per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche

In data 17 giugno 2024 tra Legacoop, Confcooperative, Agci, Fim, Fiom, e Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro al fine di adeguare l'importo relativo all'IPCA comunicato dall'ISTAT lo scorso 7 giugno 2023, che risulta essere maggiore degli incrementi retributivi complessivi previsti per il mese di giugno 2024, come stabilito dal Ccnl 31 maggio 2021; le Parti concordano dunque di aggiornare all'importo risultante i minimi tabellari con decorrenza 1° giugno 2024, definiscono inoltre i nuovi...