Ccnl Panificatori Confcommercio e Confesercenti

In data 31 gennaio 2024 tra Assipan, Confcommercio-Imprese per l’Italia, Assopanificatori-Fiesa, Confesercenti, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stata sottoscritto il verbale di accordo nell’ambito del percorso di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

Con decorrenza 1° febbraio 2024 è prevista l’erogazione di una somma di:

euro 35,00 lordi mensili per il livello A2 del settore Panifici artigianali;

euro 56,00 lordi mensili per il livello 3B per i Panifici industriali;

a titolo di tranche di...